Traité avec l'Iran: Denis Ducarme ne prendra pas part à un vote contraire à sa conscience

Le député Denis Ducarme (MR) ne prendra pas part au vote mercredi à la Chambre sur le traité de transfèrement de prisonniers avec l'Iran, a-t-il annoncé à l'agence Belga.

Interrogé plus tôt dans la journée à la suite de propos tenus à SudInfo, le député a expliqué qu'un tel vote serait contraire à sa conscience. Il ne peut accepter l'adoption d'un traité qu'il dit taillé sur mesure pour permettre l'échange d'un diplomate iranien, Assadolah Assadi, condamné l'an dernier à 20 ans de prison pour un projet d'attentat en France, avec un travailleur humanitaire belge, Olivier Vandecasteele, arrêté à Téhéran en février sans motif, selon les autorités belges, et incarcéré dans des conditions dégradantes. ""Depuis longtemps, je suis engagé dans les dossiers de terrorisme. Ici, sur le plan des principes, on ne respecte pas la séparation des pouvoirs, et en particulier l'autorité de la chose jugée. Il n'y a pas de garantie que la peine sera exécutée en Iran. Au contraire, on sait que la personne sera graciée en Iran alors qu'elle a été condamnée pour un crime terroriste. Certains pays ont déjà procédé à des échanges de prisonnier avec l'Iran mais, ici, il est question d'un terroriste", a-t-il expliqué. Le reste du MR devrait approuver le texte, même si, en coulisses, certains députés se disent très mal à l'aise. Le groupe se rallie notamment aux recommandations de la Sûreté de l'Etat qui soutient l'adoption du traité. Des représentants du service de renseignement ont rencontré à huis-clos le 4 juillet les groupes politiques de la Chambre de les sensibiliser aux enjeux sécuritaires de ce texte. Depuis 2018, et l'arrestation de M. Assadi, la Belgique subit une forte pression du régime de Téhéran. Le vote du traité permettra "de faire baisser la tension", expliquait-on de sources concordantes. (Belga)