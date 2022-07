Bundesliga - Le joueur de Stuttgart Atakan Karazor quitte la prison d'Ibiza sous caution

Atakan Karazor, milieu de terrain du VfB Stuttgart, a été libéré sous caution après avoir passé six semaines en détention sur l'île espagnole d'Ibiza. Le tribunal local et le club allemand l'ont communiqué jeudi.

La caution de l'Allemand était de 50.000 euros et le tribunal l'a autorisé à quitter l'Espagne, mais il doit se tenir à la disposition des autorités locales et se présenter à intervalles réguliers. Le milieu de terrain est impliqué dans une enquête sur une agression présumée sur une jeune femme. Il n'est pas autorisé à contacter la victime ou à l'approcher. Stuttgart a annoncé en juin que Karazor avait été arrêté pour des raisons inconnues à Ibiza et que l'Allemand avait déclaré son innocence. Un porte-parole de Stuttgart a déclaré que le club n'avait pas encore eu de contact avec Karazor mais qu'il souhaitait discuter de la suite des événements avec le joueur et ses avocats. Karazor était titulaire à Stuttgart la saison dernière, mais il a manqué toute la préparation de la Bundesliga, qui commence dans quinze jours, en raison de sa détention. (Belga)