Fête nationale - Les moules-frites et le stoemp saucisse du Resto National ont attiré 2.300 convives

Quelque 2.300 personnes se sont délectées jeudi des moules-frites et du stoemp saucisse du Resto National installé sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles, indique l'organisation. Un divertissement musical était également prévu. Le gigantesque karaoké organisé par l'Ordre de la Moestasje de Bruxelles a attiré près de 5.000 personnes.La place du Jeu de Balle avait attiré, mercredi soir, quelque 10.000 personnes sur la piste de danse du Bal National. Le marché aux puces traditionnel a fait place jeudi matin au Brol National, un marché aux puces "national", avec des stands tricolores et des produits et articles typiquement belges. Le Resto National a ouvert ses portes à 17h00 pour servir 2.200 plats de moules tout au long de la soirée. À l'occasion du 100e anniversaire de la légende du jazz Toots Thielemans, le Resto National a également proposé le plat préféré de l'artiste, le stoemp avec saucisse, qu'ont dégusté une centaine de convives supplémentaires. Comme les années précédentes, l'organisation a également offert des repas aux personnes défavorisées du quartier. Les clients avaient la possibilité de faire un don sur le site web de l'événement au moment de leur réservation, ce qui a permis de distribuer 250 repas. L'animation musicale était assurée par les Funfare, des musiciens de rue, et des Mignonettes, la fanfare et les majorettes du quartier. Ils ont été suivis vers 19h15 par l'orchestre de bal-musette de Rita et les Martins puis, à 20h00, du Bruxelles Zingt, un karaoké géant qui s'est prolongé jusqu'à la fermeture du Resto National, vers 22h00. (Belga)