NBA - James Harden accepte un contrat de deux ans avec Philadelphie

La star de la NBA James Harden a accepté un contrat de 68,6 millions de dollars sur deux ans pour rester avec les Philadelphia 76ers, ont indiqué des sources de la ligue mercredi dans la presse américaine.

Plusieurs médias, comme le Philadelphia Inquirer, ont fait état de l'accord, qui intervient moins d'un mois après que "The Beard" (la Barbe) a décliné une option lui assurant une nouvelle saison à plus de 47 millions de dollars, afin de permettre au club de renforcer son effectif. L'accord prévoit une rémunération de 33 millions de dollars pour le joueur lors de la saison 2022-23, et comprend une option de 35,6 millions de dollars pour 2023-24. Pendant que Harden, meilleur joueur de la NBA en 2018, attendait que son contrat soit conclu, les Sixers ont signé le vétéran PJ Tucker et l'attaquant Danuel House. Harden, 10 fois All-Star, a rejoint les Philadelphia 76ers en provenance des Brooklyn Nets en février, dans le cadre d'un échange contre Ben Simmons. Harden a eu une moyenne de 21 points, 10,5 passes et 7,1 rebonds en 21 matchs de saison régulière avec les Philadelphia 76ers. Après la défaite des Philadelphia 76ers face au Heat de Miami au deuxième tour des playoffs, Harden a déclaré qu'il ferait "tout ce qu'il faut pour aider cette équipe à continuer à grandir et à se hisser parmi les meilleurs". (Belga)