Après le 20 km, la Péruvienne Kimberly Garcia réalise le doublé sur le 35 km marche dames

Après avoir remporté l'or sur le 20 km marche dames, la Péruvienne Kimberly Garcia a récidivé avec une victoire sur le 35 km marche dames des Mondiaux d'athlétisme vendredi à Eugene aux États-Unis.

Garcia, 28 ans, a signé un chrono de 2h39:16 et a devancé la Polonaise Katarzyna Zdzieblo (2h40:03) et la Chinoise Shijie Qieyang (2h40:37) pour le même podium que sur le 20 km marche qui a eu lieu lors de la 1re journée des Mondiaux le 15 juillet. La Péruvienne remporte ainsi son deuxième titre pour sa première participation aux championnats du monde. Le 35 km marche fait sa première apparition dans un grand championnat et remplace le 50 km marche qui ne figure plus au programme des Mondiaux. (Belga)