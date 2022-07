Championnats du monde d'escrime - La Belgique, sortie en 8es de finale du fleuret par équipes par la France, termine 10e

L'équipe belge masculine de fleuret, 19e mondiale, a été battue en huitièmes de finale par la France 45 touches à 30 aux championnats du monde d'escrime vendredi au Caire, en Égypte. A l'issue des matches de classement, la Belgique termine 10e.

Opposés à la 2e nation mondiale qui s'alignait sans Enzo Lefort (FIE 4) le nouveau champion du monde individuel, les trois gauchers Mathieu Nijs (FIE 125), 20 ans, Stef Van Campenhout (FIE 83), 24 ans, et Stef De Greef (FIE 103), 24 ans, étaient menés 15 touches à 9 par le trio Pierre Loisel (FIE 18), Alexandre Sido (FIE 17) et Maximilien Chastanet (FIE 12) après trois assauts. La suite de la rencontre ne permit pas de redresser la situation. Seul De Greef a réussi à gagner un des neufs duels (6-5) aux dépens de Loisel. En seizièmes de finale, les Belges avaient facilement disposé 45 touches à 26 de l'Argentine 16e au classement FIA représentée par Augusto Antonio Servello (FIE 41), Nicolas Marino (FIE 85) et Dante Cerquetti (FIE 71). Dans le premier des matches de classement pour les places 9 à 16, la Belgique a disposé de l'Allemagne 45 touches à 37 avant de disposer de l'Autriche dans le second 45 touches à 38. Dans leur dernier match, pour la 9e place, les Belges se sont inclinés face à la Pologne 45 touches à 26. (Belga)