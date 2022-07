Conflit en Syrie - Syrie: trois soldats tués dans une frappe israélienne près de Damas

Trois soldats syriens ont été tués et sept autres blessés lors d'une frappe aérienne israélienne près de Damas, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le ministère syrien de la Défense."L'ennemi israélien a mené un raid aérien (...) depuis la direction du Golan syrien occupé", a indiqué le ministère dans un communiqué. "Cette agression a tué trois soldats et en a blessé sept autres", a-t-il ajouté. La défense aérienne syrienne a intercepté plusieurs des missiles lancés, a précisé le communiqué. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le raid a fait au total six morts et dix blessés. Cette organisation, qui s'appuie sur un vaste réseau de sources à l'intérieur de la Syrie, a indiqué que les frappes avaient visé une installation de renseignement de l'armée de l'air et le bureau d'un officier de haut rang. Les missiles ont également détruit un "dépôt d'armes iranien", selon l'Observatoire. Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre son voisin, visant l'armée régulière ainsi que des combattants du Hezbollah et d'autres groupes soutenus par l'Iran. Israël confirme rarement ces frappes une par une, mais a reconnu en avoir effectué des centaines. L'armée israélienne affirme que ces raids sont nécessaires pour empêcher l'Iran, son ennemi juré, de s'implanter durablement près des frontières de l'État hébreu. (Belga)