Engie confirme "une déclaration d'intention" pour la prolongation de deux réacteurs

Le groupe Engie a confirmé vendredi dans un communiqué avoir signé une "déclaration d'intention non contraignante" avec l'État belge "pour évaluer la faisabilité et les conditions d'un renouvellement des deux réacteurs nucléaires les plus récents, Doel 4 et Tihange 3".

Engie et le gouvernement ont établi un cadre pour les négociations, a précisé l'entreprise. Elle comporte certaines conditions. Il s'agit notamment de la création d'une nouvelle entité pour les deux centrales nucléaires, avec un actionnariat à 50/50 entre l'État belge et Electrabel. (Belga)