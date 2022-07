Euro féminin 2022 - Laura Deloose et Marie Minnaert titulaires face à la Suède

Laura Deloose et Marie Minnaert seront toutes deux présentes dans le onze de base des Red Flames pour le quart de finale de l'Euro 2022 face à la Suède.

Deloose remplace Jody Vangheluwe, blessée au genou, au poste d'arrière droit. Marie Minnaert est aussi de la partie pour renforcer l'entrejeu. Par rapport à l'équipe qui battu l'Italie lundi, Elena Dhont et Hannah Eurlings quittent aussi le onze. Devant Nicky Evrard, la défense sera composée, outre Deloose, de Sari Kees et de Laura De Neve au centre. De Neve, absente contre l'Italie récupère donc sa place et permet à Julie Biesmans de monter d'un cran. Davina Philtjens garde sa place à l'arrière gauche. Justine Vanhaevermaet formera le milieu de terrain avec Biesmans et Tine De Caigny. Sur les flancs, Janice Cayman (à droite) et Minnaert (à gauche) auront pour tâche de soutenir la capitaine Tessa Wullaert, titulaire en pointe. La Suède commence sans sa capitaine, Caroline Seger. la milieu de terrain n'a pas encore récupéré d'une blessure au talon. L'arrière droite, Hanna Glas, est, elle, positive à la Covid-19. Le match commence à 21 heures et sera dirigé par l'arbitre ukrainienne Kateryna Monzul. (Belga)