Euro féminin 2022 - Les Red Flames face au défi suédois pour un quart de finale historique

Vendredi sur le coup de 21h00 heure belge, les Red Flames vont disputer le match le plus important de leur histoire en défiant la Suède, deuxième nation mondiale, en quarts de finale de l'Euro féminin de football à Wigan & Leigh en Angleterre.

Après une élimination au premier tour lors du premier Euro de leur histoire, aux Pays-Bas en 2017, les Red Flames ont réussi à atteindre les quarts de finale lors de leur deuxième participation. Après un début difficile avec un partage contre l'Islande (1-1) et une défaite contre la France (2-1), les joueuses belges ont arraché leur qualification grâce à un succès 1-0 contre l'Italie. Pour ce premier quart de finale, les joueuses d'Ives Serneels seront face à un défi de taille en affrontant la Suède, deuxième nation mondiale. Championne d'Europe en 1984, trois fois vice-championne d'Europe, une fois vice-championne du monde et deux fois troisième d'un Mondial, la Suède est un grand nom du football féminin mondial. Vice-championne olympique, la Suède peut aussi se reposer sur des joueuses d'expérience telles que Hedvig Lindahl, 39 ans, et Caroline Seger, 37 ans, Kosovare Asllani, 32 ans, Fridolina Rolfö, 28 ans, ou encore Lina Hurtig, 26 ans. Côté belge, Ives Serneels pourra compter sur toutes ses forces vives avec les retours de blessure de Laura De Neve, Jody Vangheluwe et Davinia Vanmechelen. "Nous allons jouer contre une fantastique équipe européenne", a déclaré le sélectionneur Ives Serneels jeudi en conférence de presse. "Ce ne sera pas un match facile, nous en sommes conscients. La Suède possède de nombreuses joueuses de qualité et d'expérience. Nous devrons être prêtes dès la première minute. C'est un autre tournoi qui commence." (Belga)