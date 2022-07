Le décathlonien américain Scantling suspendu provisoirement par l'antidopage

Le décathlonien américain Garrett Scantling, meilleur performeur de l'année, a été suspendu provisoirement pour manquements à ses obligations de localisation antidopage et falsification, a indiqué jeudi l'agence antidopage américaine (Usada).

"La possible falsification vient du comportement de Scantling lors de l'enquête sur son potentiel troisième manquement", écrit l'Usada dans un communiqué, sans plus de détails. Quatrième des derniers Jeux olympiques à Tokyo l'été dernier et champion des Etats-Unis en 2022, avec la meilleure performance mondiale sur décathlon (8.611 points), Scantling, 29 ans, n'avait pas été sélectionné pour les Mondiaux d'Eugene, sans explications. Les athlètes de très haut niveau sont soumis à de scrupuleuses obligations de localisation (adresse, stages, entraînements, compétitions), et doivent en plus renseigner chaque jour un créneau d'une heure et un lieu afin de pouvoir être testés de façon inopinée. Trois manquements à ces obligations (un contrôle manqué, le "no show", ou des renseignements imprécis) en moins d'un an sont passibles d'une sanction antidopage. Le décathlon des Championnats du monde se déroule samedi et dimanche à Eugene. (Belga)