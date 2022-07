Météo - Un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies

La journée de vendredi débutera sous les nuages dans le nord-est et l'ouest de la Belgique, ainsi qu'en Ardenne, et sous de larges éclaircies ailleurs, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel restera partagé entre champs nuageux et éclaircies au fil des heures. Les maxima varieront entre 21 ou 22°C en bord de mer et en Hautes Fagnes, et 27°C en Lorraine belge.Il fera plus variable depuis la frontière française avec des averses localisées et un risque d'orage dans la soirée et en début de nuit. Le temps redeviendra néanmoins sec au cours de la nuit dans la plupart des régions avec des champs nuageux et des éclaircies. Samedi, la journée commencera baignée de soleil dans la plupart des régions. Au fil des heures, des nuages se développeront et la nébulosité deviendra alors variable. Une averse n'est pas totalement exclue, mais le temps restera souvent sec. Les maxima atteindront 23°C à la mer ou en Hautes-Fagnes et 26 voire 27°C en plaine. (Belga)