PGA Tour - Scott Piercy et Im Sung-jae au sommet du classement en ouverture du 3M Open

Le Sud Coréen Im Sung-jae, 24 ans, et l'Américain Scott Piercy, 43 ans, ont pris le meilleur départ du 3M Open de golf, l'épreuve du PGA Tour dotée de 7,5 millions de dollars, jeudi à Blaine (Minnesota). Ils ont tous deux rendu une carte de 65, six sous le par. Ils ont rentré sept birdies et un bogey.

Le duo de leaders devance d'un coup l'Argentin Emiliano Grillo et les Américains Tom Hoge, Tony Finau, Brice Garnett et Doug Ghim. - Classement après le 1er tour (par 71): 1. Scott Piercy (USA) 65 -6 . Im Sung-jae (CdS) -6 3. Tom Hoge (USA) 67 . Brice Garnett (USA) 67 . Doug Ghim (USA) 67 . Tony Finau (USA) 67 . Emiliano Grillo (Arg) 67 8. Adam Hadwin (Can) 68, Ricky Barnes (USA) 68, Chesson Hadley (USA) 68, Peter Malnati (USA) 68, David Lingmerth (Suè) 68, Patton Kizzire (USA) 68, Robert Streb (USA) 68, Hank Lebioda (USA) 68, Jared Wolfe (USA) 68 (Belga)