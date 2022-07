ATP Kitzbühel: Zizou Bergs éliminé au premier tour des qualifications

Zizou Bergs a été éliminé au premier tour des qualifications du tournoi ATP 250 de Kitzbühel, joué sur terre battue et doté de 534.555 euros, samedi en Autriche.

Bergs, 143e mondial et tête de série N.3 des qualifications, s'est incliné en deux sets 6-4, 6-3 contre le Russe Ivan Gakhov, 311e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes. La semaine dernière, le Limbourgeois avait été éliminé au 2e et dernier tour des qualifications du tournoi ATP de Gstaad en Suisse. Sander Gillé et Joran Vliegen sont eux engagés en double à Kitzbühel. La paire belge, tête de série N.4, affrontera au premier tour les Autrichiens Neil Oberleitner et Jurij Rodionov, bénéficiaires d'une invitation (Belga)