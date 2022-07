Challenge Tour - Christopher Mivis reste 8e après le troisième tour au German Challenge

Christopher Mivis conserve sa huitième place du German Challenge de golf (Challenge Tour/250.000 euros) après le troisième tour disputé samedi à Neuberg an der Donau en Allemagne.Mivis, 33 ans, a rendu une carte de 71 coups samedi avec six birdies et quatre bogeys. Avec un total de 209 coups, sept sous le par, le Limbourgeois compte sept coups de retard sur l'Espagnol Alejandro del Rey qui occupe seul la tête avec un coup d'avance sur son compatriote Manuel Elvira et le Polonais Mateusz Gradecki. (Belga)