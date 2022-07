Euro féminin 2022 - "Le match aurait pu basculer dans les deux sens", avoue Gerhardsson, l'entraîneur suédois

Peter Gerhardsson, le sélectionneur de la Suède, reconnaissait que le quart de finale face à la Belgique à l'Euro de football féminin, aurait pu basculer dans les deux sens. Les Suédoises ont inscrit l'unique but de la rencontre, synonyme de qualification pour les demi-finales, dans les arrêts de jeu.

"J'étais probablement le seul Suédois à ne pas vraiment fêter le but parce qu'on a vu tant de buts annulés par la VAR que je voulais attendre confirmation (la Suède a eu un but refusé par la VAR pendant le match, ndlr)", a expliqué Peter Gerhardsson en conférence de presse. "La Belgique est une équipe difficile à manoeuvrer, tactiquement. On a dominé le match, mais il aurait pu basculer dans les deux sens (...) Défensivement, on n'a pas laissé la Belgique se créer d'occasions, peut-être que dans la dernière passe et dans le dernier tiers du terrain, on aurait dû faire mieux. L'Angleterre (adversaire en demi-finales, ndlr) est une équipe qu'on connait mieux. Peut-être que c'est mieux pour nous de les connaitre tactiquement et de connaitre la façon de les affronter. Après avoir vu tous leurs matches dans ce tournoi, elles ont beaucoup de vitesse, des joueuses avec du talent au milieu. Sur les côtés, elles sont très fortes dans les un contre un, elles défendent très bien, courent beaucoup. C'est une très bonne équipe et un défi intéressant pour nous". (Belga)