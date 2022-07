Euro féminin 2022 - Pour Ives Serneels, "tous les supporters des Red Flames doivent être fiers"

La Belgique a quitté l'Euro de football féminin en quarts de finale battue par la Suède (1-0) seulement sur un but inscrit dans les arrêts de jeu vendredi à Leigh en Angleterre. Le sélectionneur des Red Flames était légitimement déçu à l'issue de la rencontre, mais Ives Serneels était cependant fier de ses joueuses.

"Tout le monde est ko, et c'est normal. J'ai vu une équipe avec un coeur énorme encore aujourd'hui. Avant le match, tu penses que la Suède est trois fois plus forte. Nous avons joué avec huit joueuses professionnelles contre une véritable machine avec des joueuses qui évoluent ensemble depuis des années", a estimé Ives Serneels en conférence de presse. "Mais on peut être fier de notre prestation. Nous sommes déçus, mais il ne faut pas oublier que nous avons travaillé incroyablement dur ces deux derniers mois. Nous n'avons fait que progresser dans ce tournoi au fil de nos quatre matches. Le premier match contre l'Irlande n'était peut-être pas top, mais nous avons partagé. Ensuite, ce ne fut que de mieux en mieux. Et aujourd'hui on perd à la 93e minute contre le numéro 2 mondial. C'est dommage. La déception est là, mais la fierté prendra le dessus dans les prochains jours". (Belga)