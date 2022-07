Jupiler Pro League - Seraing s'incline à Zulte Waregem, victoire pour OHL sur le terrain de Courtrai

Seraing s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Zulte Waregem samedi après-midi pour son entrée en lice en championnat. Dans le même temps, Oud-Heverlee Louvain a ramené les trois points de son déplacement à Courtrai en l'emportant 0-2.

La première mi-temps était à mettre à l'actif du Essevee, qui se créait deux grosses opportunités via une frappe lointaine de Jean-Luc Dompé (25e) et une reprise d'Aleksandr Drambaev (35e), sauvées à chaque fois sur sa ligne par Guillaume Dietsch. Seraing se procurait sa meilleure occasion par Sergio Conceiçao, mais le Portugais, pourtant situé à quelques centimètres du but, plaçait sa tête à côté (42e). Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent à la reprise, jusqu'à la 63e minute et une tentative sans danger de Jelle Vossen à l'entrée du rectangle. La délivrance intervenait à la 74e minute après un corner. À la suite d'un centre, Vossen remisait de la tête le ballon au petit rectangle vers Fadera qui ne se faisait pas prier pour le propulser dans le but des Métallos (1-0). À quelques minutes du terme, Zulte doublait la mise sur corner. Borja Lopez s'élevait plus haut que tout le monde et envoyait le ballon hors de portée de Dietsch (87e, 2-0). Dans l'autre rencontre, Oud-Heverlee Louvain s'imposait à Courtrai grâce à un but de Mathieu Maertens (72e, 0-1) et une réalisation de Mousa Al-Tamari dans les arrêts de jeu (90+3, 0-2). Cette première journée de championnat se poursuivra avec le déplacement de l'Union Saint-Gilloise à Saint-Trond à 20h45. Dimanche, le Club de Bruges entamera la défense de son titre contre Genk (13h30). L'Antwerp se rendra à Malines (16h00) et Anderlecht recevra Ostende (18h30). Le promu Westerlo ponctuera ces rencontres inaugurales en accueillant le Cercle de Bruges (21h00). (Belga)