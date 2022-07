Le Bundestag arbore le drapeau arc-en-ciel pour la première fois

Le palais du Reichstag, où siège le parlement allemand, arbore samedi, pour la première fois de son histoire, le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBTQIA+. Trois drapeaux multicolores ont été hissés samedi matin, sur une des tours du bâtiment et devant deux de ses entrées, à l'occasion du "Christopher Street Day".

Cette journée, qui commémore un soulèvement de personnes homosexuelles contre les agressions policières à New York, en 1969, donne traditionnellement lieu à une importante marche de défenseurs des droits des minorités sexuelles et de genre à Berlin. Le défilé démarrera à midi dans le centre de la ville, et se terminera deux heures plus tard. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues. Le ministère allemand de l'Intérieur a donné en avril dernier son autorisation pour que le drapeau arc-en-ciel soit présent sur des bâtiments fédéraux officiels à certaines occasions. (Belga)