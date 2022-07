Ligue 1: Nicolás Tagliafico quitte l'Ajax pour Lyon

L'Ajax Amsterdam, qui a récemment accueilli en son sein l'arrière gauche Owen Wijndal, a laissé partir son défenseur argentin Nicolás Tagliafico chez les Français de l'Olympique Lyonnais, a annoncé le club samedi.

Tagliafico, international argentin de 29 ans, était arrivé à Amsterdam en janvier 2018 et a accumulé trois titres de champion et deux coupes des Pays-Bas avec le club amstellodamois. Au total, il aura disputé 169 matchs officiels pour l'Ajax et marqué quinze buts. Le joueur n'avait plus qu'un an de contrat et le prix du transfert n'a pas été communiqué. L'Olympique Lyonnais a terminé huitième de Ligue 1 la saison dernière et ne jouera donc pas de Coupe d'Europe pendant la saison à venir. (Belga)