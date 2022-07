Mondiaux d'athlétisme - Ben Broeders qualifié pour la finale du saut à la perche

Ben Broeders a réussi à se qualifier pour la finale du concours du saut à la perche des championnats du monde d'athlétisme vendredi à Eugene, dans l'Oregon aux Etats-Unis

Le Louvaniste, 27 ans, a franchi une barre à 5m75, suffisante pour figurer parmi les 12 finalistes. Une barre à 5m80 avait été fixée pour passer en finale, ou une place parmi les 12 meilleurs des qualifications dont le Suédois Armand Duplantis, 22 ans, détenteur du record du monde et champion olympique. Ils étaient 32 à tenter leur chance Le détenteur du record de Belgique a franchi 5m50 et 5m65 à son premier essai s'y reprenant à deux fois pour passer 5m75 et aller en finale dimanche (2h25 en Belgique). Douzième de la finale des Mondiaux 2019 à Doha, Broeders a depuis lors franchi un cap. Vainqueur d'un meeting de Ligue de Diamant, acquise à Paris cette saison, il a aussi porté son record de Belgique à 5m85 le 11 juin à Merzig en Allemagne. (Belga)