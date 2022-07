Mondiaux d'athlétisme - Les Cheetahs évitent les USA mais défieront la Pologne et la Jamaïque en séries samedi

Les Belgian Cheetahs affronteront notamment la Pologne et la Jamaïque dans la seconde série du relais 4x400 mètres féminin des Mondiaux d'athlétisme, samedi à Eugene sur le coup de 17h22 (02h22 en Belgique).

Polonaises et Jamaïcaines, respectivement 2e et 3e des derniers Mondiaux de Doha en 2019 puis des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, chaque fois derrière les Américaines, font office de favorites. L'équipe belge, qui partira du couloir N.2, sera aussi opposée à la Norvège, l'Espagne, l'Italie, aux Bahamas et au Canada, 4e au Japon il y a un an. La première série sera composée de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de la France, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, les Pays-Bas, l'Ukraine et la Suisse. Les trois premiers de chaque course, ainsi que les deux meilleurs temps restants, seront qualifiés pour la dernière finale de la dizaine, dimanche à 19h50 (4h50 en Belgique) sur le tartan de Hayward Field. Les troupes de Carole Bam restent sur deux finales avec une 7e place aux Jeux et une 6e à Belgrade lors des Mondiaux indoor, en mars. (Belga)