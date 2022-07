Moscou nie toute implication dans les frappes sur Odessa, selon la Turquie

La Russie a nié samedi auprès d'Ankara toute implication dans les frappes sur le port ukrainien d'Odessa, a affirmé le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar.

"Les Russes nous ont dit qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec cette attaque et qu'ils examinaient la question de très près", a déclaré M. Akar. Le moment des tirs est particulièrement interpellant, au lendemain de la signature par Kiev et Moscou, sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, d'un accord sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre. L'armée ukrainienne affirme que deux missiles russes ont atteint le port d'Odessa, le plus important de la côte ukrainienne sur la mer Noire, touchant entre autres une usine de traitement de céréales. Deux autres missiles auraient été détruits par la défense antiaérienne. Le ministre turc de la Défense a indiqué samedi être "vraiment préoccupé" par le fait qu'un tel incident "se produise juste après l'accord que nous avons conclu hier". (Belga)