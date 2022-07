Quelques nuages samedi après-midi avant le retour du soleil dimanche

Les éclaircies alterneront avec les passages nuageux, samedi après-midi, avec la possibilité de quelques ondées locales, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps devrait toutefois rester sec sur la plus grande part du territoire belge et notamment à la mer où le temps deviendra assez ensoleillé. Le thermomètre oscillera entre 23 ou 24°C en Ardenne et au littoral et 25 ou 26 degrés ailleurs, sous un vent faible et variable.La soirée verra les éclaircies s'élargir pour déboucher sur une nuit peu nuageuse en dehors de quelques nuages moyens sur l'ouest de la Belgique en fin de nuit. De la brume ou du brouillard pourrait également se former par endroits. Les minima ne dépasseront pas 10 à 14°C au sud du sillon Sambre et Meuse et 14 à 16°C ailleurs, voire jusqu'à 17°C dans les agglomérations. Le vent sera faible partout sauf à la Côte où il sera modéré. Dimanche sera très ensoleillé avec quelques rares passages nuageux. Le mercure grimpera sérieusement pour atteindre 27 ou 29°C en Ardenne, 28°C à la mer et autour de 29 ou 30°C, voire localement 31°C dans le reste du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. La nuit de dimanche à lundi sera d'abord dégagée avant de retrouver des nuages moyens qui pourraient distiller quelques gouttes de pluie en fin de nuit, sous des températures comprises entre 15 et 21°C et un vent faible ou modéré. Il fera plus nuageux lundi avec quelques pluies ou averses à partir de l'ouest. Les maxima iront de 22 à 29°C. (Belga)