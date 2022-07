WNBA - La Belgian Connection brille encore pour mener Chicago Sky à sa 21e victoire

Emma Meesseman et Julie Allemand ont pris une part prépondérante dans la victoire de Chicago Sky, la 21e de la saison, lors des rencontres disputées vendredi dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA).

A la Wintrust Arena devant 7.014 spectateurs, le leader de la WNBA s'est imposé 89 à 83 face à Dallas Wings avec 13 points, 9 assists et 5 rebonds pour Emma Meesseman. Julie Allemand a ajouté 13 unités aussi - son meilleur total cette saison - et délivré 6 assists. L'intérieure flandrienne a joué 26 minutes pour réussir un 6/11 à distance (dont 1/2 à 3pts) et a rajouté trois contres et deux interceptions à sa ligne de stats. La meneuse liégeoise a inscrit 8 de ses 11 points dans le money-time avec un 4/5 à distance (dont 1/2 à 3pts) et 4/6 aux lancers en 24 minutes de jeu. Julie Allemand était titulaire pour la troisième fois de suite après l'absence encore de Courtney Vandersloot (commotion). Déjà qualifié pour les playoffs, Chicago Sky affiche un bilan de 21 victoires pour 6 défaites, toujours leader, avant de se déplacer à New York (11e et avant-dernier avec 9 victoires et 17 défaites) dans la nuit de samedi à dimanche. (Belga)