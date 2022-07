Asile et migration - Seize morts lors du chavirement d'un bateau de migrants en provenance d'Haïti

Seize migrants haïtiens ont trouvé la mort lorsque le bateau qu'ils empruntaient pour se rendre aux États-Unis a chaviré dans les eaux des Bahamas. Les autorités de Nassau ont confirmé leur décès dimanche. Quatre femmes et dix-sept hommes ont pu être sauvés."Nous pleurons la perte de personnes qui cherchaient une vie meilleure", a déclaré le ministre de l'Immigration des Bahamas, Keith Bell. "Je demande à ceux ici qui ont de la famille et des amis en Haïti, de les encourager à ne pas risquer leur vie." Selon la police des Bahamas, le bateau de migrants a fait naufrage à 11 kilomètres des côtes de New Providence. L'archipel est un point de passage fréquent pour les migrants fuyant la pauvreté d'Haïti pour les États-Unis. La route maritime est dangereuse et les navires utilisés sont souvent en mauvais état. (Belga)