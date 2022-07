BNXT League - Wen Mukubu pour un an de plus à Kangoeroes Malines

Le meilleur joueur de la saison dernière, Wen Mukubu a prolongé pour une année de plus à Kangoeroes Malines, a annoncé le club anversois, vice-champion de Belgique dimanche.

Wen Mukubu, 38 ans, avait connu des gros problèmes de santé la saison dernière et fut contraint de faire l'impasse sur la fin de l'exercice en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais. Après cinq saisons passées à Limbourg United, Wen 'Boss' Mukubu avait rejoint Kangoeroes Malines en 2021 où il a suivi son coach Kristof Michiels, le coach de l'année. D'origine Congolaise, cet ailier fort d'1m98 avait été reconnu comme Belge par la FIBA Europe depuis 2013 et a porté le maillot des Belgian Lions. En club, il aura porté les maillots du Havre, de Strasbourg, Gravelines, Charleroi, Pepinster et Liège également. (Belga)