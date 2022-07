Coupe du monde de triathlon: Les Espagnols maîtres chez eux à Pontevedra, Mengal 16e

Avec 5 triathlètes de leur pays dans le top 10 masculin, les Espagnols ont dominé leur étape de Coupe du monde de triathlon, dimanche à Pontevedra. Sergio Cabrera s'est montré le plus rapide au terme des 1.500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied, devançant son compatriote Antonio Serrat de 9 secondes et le Suisse Max Studer de 14 secondes. Seul Belge engagé chez les messieurs, Arnaud Mengal a fini 16e.

Le Brainois est sorti de l'eau 45e, à 37 secondes du leader français Valentin Morlec, manquant de quelques secondes un peloton de tête à vélo, formé par une quarantaine d'athlètes. En poursuite avec 9 autres concurrents, Mengal est néanmoins parvenu à recoller aux leaders lors de la 4e des 8 boucles cyclistes. Positionné 37e lors de la 2e transition, à 11 secondes des hommes de tête, Mengal est parvenu à reprendre 21 triathlètes lors des 10 derniers kilomètres à pied. Au final, Cabrera s'est imposé en 1h47:03, devant Serrat (1h47:12) et Studer (1h47:17). Mengal, en 1h48:21, est resté à 18 secondes du top 10, son 2e meilleur résultat en Coupe du monde, qu'il découvre, après sa 15e place à Arzachena, fin mai en Italie. Plus tôt dans la journée, Jolien Vermeylen s'était emparé de la 7e place de la course féminine et Hanne De Vet avait fini 36e. (Belga)