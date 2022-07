FIA ETCR - Maxime Martin 5e de l'ETCR à Vallelunga après un forfait en finale

Maxime Martin a dû se contenter de la 5e place à l'issue de la cinquième manche du FIA ETCR, la Coupe du monde des voitures électriques, après un forfait en finale de sa poule.Après son week-end parfait et sa première victoire en FIA ETCR à Zolder, le Bruxellois Maxime Martin (Alfa Romeo) était bien parti pour récidiver ce dimanche à Vallelunga, en Italie, lors de la cinquième manche du championnat. Versé dans la poule "Furious", il a été le plus rapide des qualifications avant de remporter le premier quart de finale et la première demi-finale. Mais c'est la particularité du championnat électrique, les douze pilotes inscrits sont reversés en deux poules et les deux voitures engagées par chaque équipe sont partagées par les quatre pilotes. Les deux Alfa Romeo de l'équipe Romeo Ferraris ayant été endommagées lors de la finale de l'autre poule ("Fast"), elles n'ont pas pu participer à la finale de la poule à laquelle appartenait Maxime Martin. Il termine donc 5e de la manche avec 60 points inscrits. La victoire est revenue à l'Espagnol Mikel Azcona (Hyundai), après avoir inscrit un maximum de 100 points dans la poule "Fast". Au championnat, Maxime Martin perd un rang et compte désormais 360 points contre 435 au leader, le Français Adrien Tambay (Cupra). (Belga)