FIA WTCR - Gilles Magnus vainqueur à Vallelunga

L'Anversois Gilles Magnus (Audi RS3 LMS Comtoyou) a terminé 3e et s'est imposé dans les deux courses de la Coupe du Monde des voitures de tourisme (FIA WTCR) ce dimanche à Vallelunga, en Italie.La sixième manche du FIA WTCR a été marquée par des nombreuses crevaisons, si bien que les cinq Lynk&Co engagées n'ont pas pris part aux deux courses, se retirant après le tour de chauffe. Parti 7e sur la grille en Course 1, Gilles Magnus est resté hors des problèmes pour monter sur la 3e marche du podium. En Course 2, l'Anversois était parti depuis la 3e place mais sans personne devant lui sur la grille en raison du forfait des Lynk&Co. Premier à l'issue du premier tour, il est parvenu à garder la tête pour remporter sa deuxième victoire de la saison. La Course 1 avait été remportée par l'Argentin Nestor Girolami (Honda Civic). Au championnat, Gilles Magnus grimpe de la 6e à la 4e position avec 142 points contre 200 unités au leader, l'Espagnol Mikel Azcona (Hyundai Elantra). (Belga)