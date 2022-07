Jago Geerts s'impose chez lui à Lommel et accroît son avance de leader du championnat MX2

Jago Geerts (Yamaha) n'a pas manqué l'occasion de s'illustrer devant ses supporters, dimanche à Lommel, à l'occasion du Grand Prix des Flandres de moto-cross dans la catégorie MX2. Le leader du championnat s'est en effet imposé en maître du sable sur son circuit limbourgeois, augmentant son avance au classement mondial.

Deuxième de la 1re manche, derrière le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), Geerts a inversé la tendance dans la 2e manche, devançant de Wolf de 14 secondes. Le Norvégien Kevin Horgmo (Kawazaki) a complété le podium de cette 2e manche à 16 secondes du Belge. Au classement de ce Grand Prix des Flandres, Geerts s'impose devant de Wolf, tous deux 47 points, et le Français Tom Vialle (KTM/32 pts). Liam Everts, 5e de la 1re manche et 7e de la seconde, se classe 7e du GP. Grâce à ses deux victoires consécutives, la semaine dernière au Grand Prix de la République tchèque et dimanche à Lommel, le Limbourgeois possède désormais 23 points d'avance au classement sur le Français Tom Vialle (KTM), avant le prochain GP, le 7 août à Uddevalla, en Suède. Liam Everts progresse de la 13e à la 11e place mondiale. (Belga)