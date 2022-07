Le sud de l'Iran à nouveau frappé par deux séismes

Deux séismes ont à nouveau frappé le sud de l'Iran samedi. Selon les médias nationaux, le premier était de magnitude 5,7 et le second de magnitude 5,8.Aucun dommage important ni aucune victime n'ont encore été signalés, ont indiqué les autorités iraniennes. Des secours ont néanmoins été envoyés dans la zone touchée. Les séismes se sont produits dans la province d'Hormozgan. Un tremblement de terre de magnitude 6,1 ayant fait cinq morts et 49 blessés s'y est récemment produit. Les épicentres des secousses de samedi se situaient respectivement à 50 et 70 kilomètres au nord-est de la ville portuaire de Bandar Lengeh, située sur la côte du golfe Persique. (Belga)