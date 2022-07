Michael Matthews prolonge jusqu'en 2025 chez BikeExchange-Jayco

L'Australien Michael Matthews a prolongé jusqu'en 2025 son contrat avec BikeExchange-Jayco, a indiqué la formation australienne dimanche.

Michael Matthews, 31 ans, était revenu au sein du Team BikeExchange l'année dernière, après quatre ans chez Sunweb. Il avait déjà fait partie de la structure australienne entre 2013 et 2016. Vainqueur de la 14e étape du Tour de France la semaine dernière à Mende, Michael Matthews compte 39 victoires à son palmarès. Le vice-champion du monde 2015 a remporté trois autres étapes sur le Tour, ramenant le maillot vert en 2017. Il s'est aussi adjugé quatre étapes au Giro (dont deux contre-la-montre par équipes) et trois étapes sur la Vuelta. Il a également remporté le GP de Québec en 2018 et 2019, le GP de Montréal en 2018 et la Bretagne Classic en 2020. Gerry Ryan, le propriétaire de l'équipe australienne, s'est en outre engagé pour les trois prochaines années. Vendredi, BikeExchange-Jayco avait annoncé la prolongation de contrat d'un autre de ses cadres, le Britannique Simon Yates, lié jusqu'en 2024. (Belga)