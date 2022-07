Tour de France Femmes - Marianne Vos: "Je n'ai rien à me reprocher"

Marianne Vos n'est pas parvenue à rééditer sa victoire enlevée dans la première édition de la Course by le Tour en 2014, dimanche à l'arrivée de la première étape du nouveau Tour de France Femmes. La grande championne néerlandaise aux 240 victoires, a dû se contenter de la 2e place à l'issue du sprint sur les Champs-Élysées. "Je n'ai rien à me reprocher. Nous savons à quel point Lorena Wiebes est rapide", a-t-elle estimé.

Âgée de 35 ans, Vos avait indiqué avant ce Tour qu'elle visait le maillot vert et elle a confirmé cette ambition en s'imposant dans le premier sprint intermédiaire devant Wiebes. Elle n'a pas participé au deuxième. Elle a, en revanche, pris part au sprint final. Sa 2e place lui permet de posséder 55 points au classement par points et d'occuper la troisième position derrière Wiebes (70) et Lotte Kopecky (60). "Lorena a gagné méritoirement. Nous savons tous qu'elle est difficile à battre. Le fait que je sois quand même passée si près du but me donne un bon sentiment. L'équipe a fait un excellent travail en cours de route et à la fin. Dans les deux derniers tours, elles m'ont maintenue devant tout le temps pour que je sois épargnée de tout problème. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour gagner, mais ça n'a pas été le cas. J'ai démarré tôt, mais Lorena m'a dépassée. Elle est tellement rapide." "C'était un grand jour", a encore ajouté Marianne Vos à propos de l'ambiance. "Vous êtes concentrées sur la course, mais en même temps vous pouvez aussi en profiter. C'est merveilleux de voir combien de supporters étaient présents. Dans les jours à venir, j'essaierai à nouveau de gagner. Heureusement, le Tour dure encore sept jours." (Belga)