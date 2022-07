Tour de France - Jonas Vingegaard remporte son premier Tour: "C'est juste incroyable"

À 25 ans, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté le premier Tour de France de sa carrière à l'issue de la 21e et dernière étape dimanche sur les Champs-Élysées à Paris. Le Danois succède au palmarès au Slovène Tadej Pogacar dont il avait été le dauphin en 2021.

"Il ne peut plus rien se passer, j'ai vraiment gagné le Tour. C'est juste incroyable. Plus personne ne peut me l'enlever", a réagi Vingegaard auprès de l'organisation après l'arrivée finale. Le Danois s'était emparé du maillot jaune lors de la 11e étape en lâchant Tadej Pogacar dans le Col du Granon. Il avait alors pris plus de trois minutes au Slovène. "J'ai toujours eu le sentiment que je pouvais me battre pour la victoire. Et quand ça s'est précisé, je me suis aussi toujours dit qu'il pouvait se passer quelque chose qui m'empêche d'y arriver. Cette fois-ci, c'est fait." (Belga)