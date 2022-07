Un dimanche après-midi chaud et ensoleillé

Il fera chaud et ensoleillé dimanche après-midi avec des maxima de 26 ou 27 degrés au littoral et en Ardenne et jusqu'à 30 ou 31 degrés dans le centre du pays, annonce l'Institut Royal Météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest. À la mer, une brise modérée d'ouest à nord-ouest s'établira et fera diminuer un peu les températures.

Lundi en fin de nuit, des champs nuageux moyens dériveront sur l'ouest avec un risque de quelques gouttes de pluie. Les minima varieront entre 15 degrés dans les vallées ardennaises et 21 degrés dans les grandes villes. Lundi, l'IRM prévoit en première partie de journée un peu plus de nuages avec parfois un peu de pluie ou une averse. Dans le courant de l'après midi, le temps redeviendra généralement sec à une petite ondée locale près et davantage d'éclaircies se développeront depuis l'ouest. Il fera environ 22 degrés à la mer et sur les sommets ardennais, 25 degrés dans le centre et 27 degrés en Campine et en Lorraine belge. Mardi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec par moments quelques faibles pluies ou une averse. Les maxima varieront entre 19 et 23 degrés. Mercredi, quelques champs nuageux menaçants traîneront encore en première partie de journée, par endroits accompagnés de faibles précipitations. En cours d'après midi, le temps deviendra sec et les éclaircies s'élargiront. Les maxima varieront entre 18 et 23 degrés. (Belga)