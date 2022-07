Birmanie: la junte procède aux premières exécutions capitales depuis plusieurs décennies

La junte birmane a procédé à l'exécution de quatre prisonniers, dont un ancien député du parti de l'ancienne dirigeante civile Aung San Suu Kyi, a indiqué lundi un média d'Etat, alors que la peine de mort n'avait plus été pratiquée depuis des décennies.Les condamnés, parmi lesquels un militant actif pro-démocratie, avaient été accusés "d'acte de terreur brutaux et inhumains", selon le Global New Light of Myanmar. (Belga)