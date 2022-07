Classement ATP - David Goffin regagne 4 places et revient 63e mondial

David Goffin est remonté de quatre places au classement ATP publié lundi. Le Liégeois, 31 ans, revient 63e mondial après avoir perdu beaucoup de places après Wimbledon où aucun point n'avait été attribué. Le haut de la hiérarchie mondiale ne connaît par ailleurs que très peu de modifications.

Dans le top 10, Casper Ruud, malgré sa victoire à Gstaad, recule d'un rang, 6e, au profit il est vrai finaliste du tournoi de Hambourg, l'Espagnol Carlos Alcaraz qui vient dans le top 5, 5e. Le Britannique Cameron Norrie perd deux places pour se replacer en 13e position, juste devant l'Italien Matteo Berrettini battu en finale à Gstaad. Le lauréat à Hambourg, l'Italien Lorenzo Musetti profite de son premier titre ATP pour bondir de 31 places et se fixer au 31e rang mondial précisément. Au sommet, le Russe Daniil Medvedev est toujours N.1 mondial devant l'Allemand Alexander Zverev, 2e et l'Espagnol Rafael Nadal, 3e. Côté belge encore, Zizou Bergs recule de 11 places pour se positionner au rang 154. Avec un Belge par centaine de places, on retrouve Michael Geerts à la 253e place mondiale, en recul de 15 rangs. En double, la paire belge de Coupe Davis est en léger recul. Sander Gillé, 31 ans, perd cinq places et est 52e mondial. Joran Vliegen, 29 ans, est 62e en recul de 9 positions. (Belga)