Climat - Des inondations coûtent la vie à 18 personnes en Afghanistan

Au cours des trois derniers jours, des inondations ont coûté la vie à 18 personnes et fait 25 blessés en Afghanistan, selon un bilan lundi des autorités.Les pluies torrentielles ont touché 15 provinces du pays et provoqué d'importantes inondations, enfouissant des milliers d'hectares de terres agricoles sous eau. Cet épisode pluvieux devrait se poursuivre les prochains jours. Après un gros tremblement de terre en juin qui a fait des milliers de victimes, l'Afghanistan n'est pas épargné par les catastrophes naturelles. Le pays a ainsi également vécu cette année sa plus grande sécheresse depuis plusieurs décennies, d'après les Nations unies. (Belga)