Euro juniors de hockey - Les Young Red Panthers battent le Pays de Galles 10-0 et prennent la tête du groupe A

Les Young Red Panthers, l'équipe belge féminine des moins de 21 ans, n'ont fait qu'une bouchée du Pays De Galles, s'imposant 10-0 dans leur deuxième match de l'Euro juniors de hockey, lundi, dans les installations de La Gantoise, à Blaarmeersen. Après avoir déjà partagé l'enjeu 1-1 avec les Pays-Bas dimanche, les jeunes Belges n'auront besoin que d'un point mercredi contre l'Espagne dans leur troisième et dernier match de la poule A pour terminer parmi les deux premières équipes au classement et rejoindre les demi-finales.

Contre les Galloises, battues 6-0 par l'Espagne en ouverture, les protégées de Darran Bisley ont ouvert la marque dès la 3e minute par Anne-Sophie Roels. L'avalanche de buts a ensuite suivie, signée par Charlotte Englebert (7e pc, 14e et 59e), Alix Marien (17e), Vanessa Blockmans (29e, 47e pc), Emily White (32e), Noa Schreurs (55e), et Elizabeth Mommens (60e pc). L'autre match du groupe s'est terminé sur un partage 1-1 entre les Pays-Bas et l'Espagne que la Belgique affrontera mercredi (17h45) pour une place dans le dernier carré. Les Young Red Panthers prennent ainsi la tête du groupe A avec 4 points, comme l'Espagne, mais avec une meilleure différence de buts. Les Pays-Bas, favoris du tournoi, sont troisièmes (2 pts), alors que les Galloises ferment la marche (0). Le groupe B réunit l'Allemagne, tenante du titre, l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demies, prévues le vendredi 29 juillet. L'objectif des Belges est de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde junior qui aura lieu au Chili à la fin de l'année 2023. Un résultat dans le top 5 est nécessaire pour y arriver. (Belga)