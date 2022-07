Pays-Bas: les étudiants étrangers appelés à reconsidérer leurs études, faute de logement

Plusieurs universités néerlandaises, parmi lesquelles celles d'Amsterdam, Utrecht, Eindhoven et Maastricht, demandent aux étudiants étrangers de reconsidérer leur choix d'études, face à la pénurie de logements étudiants dans ces villes. Il est ainsi conseillé à celles et ceux qui n'auraient pas trouvé où se loger d'ici début août d'envisager de se tourner vers d'autres institutions, a indiqué à l'agence de presse néerlandaise ANP une porte-parole de l'Université libre (VU) d'Amsterdam, confirmant une information du journal Het Parool.Depuis début 2022, l'université amstellodamoise alerte sur la difficulté de dénicher une chambre dans la capitale néerlandaise. Même son de cloche du côté d'Utrecht, où les jeunes sans perspective de logement ont été appelés à envisager d'aller étudier ailleurs. Une demande "douloureuse, car les talents internationaux sont importants pour notre enseignement et nos branches de recherche", avait alors souligné l'institution. L'an dernier, en début d'année académique, plus de 26.000 étudiants et étudiantes aux Pays-Bas ne disposaient pas de lieu de résidence, selon un décompte du centre de connaissances sur le logement étudiant Kences. L'université de Twente, dans l'est, avait alors demandé aux jeunes sans kot de se tourner vers d'autres villes. Le nombre de jeunes étrangers inscrits dans l'enseignement supérieur aux Pays-Bas avait augmenté de 12% la dernière année académique, atteignant le total de 115.000, selon des chiffres de Nuffic, l'organisation néerlandaise pour l'internationalisation de l'enseignement. Ces jeunes composent un quart de la population estudiantine à Amsterdam et jusqu'à 56% à Maastricht. Cependant, le nombre de logements disponibles ne suit pas et les étudiants étrangers ne peuvent généralement pas compter sur un réseau déjà établi pour trouver une chambre. Durant la crise sanitaire du coronavirus, certains s'étaient alors rabattus sur des logements de vacances et des petits hôtels. (Belga)