Premier League - La Premier League annonce des mesures sévères contre les supporters inciviques

En vue de la reprise du championnat d'Angleterre de football le vendredi le 5 août, la Premier League (EFL) a décidé de durcir les sanctions contre les supporters inciviques, des peines de prison sont aussi envisagées. Dans sa ligne de mire, l'EFL pointe principalement les envahissements de terrain, l'utilisation d'engins pyrotechniques et les comportements discriminatoires.

"Toute personne qui entre sur le terrain portant ou utilisant des pièces pyrotechniques ou des bombes fumigènes recevra désormais une interdiction automatique de stade. Ces interdictions pourraient également être étendues aux parents ou tuteurs accompagnant les enfants qui participent à ces activités", indique le communiqué. Les comportements discriminatoires, la consommation de drogues ou encore les jets d'objets, sont également dans le viseur de la Premier League. "Tous les contrevenants identifiés seront signalés par les clubs à la police et des poursuites pourraient entraîner un casier judiciaire permanent, ce qui pourrait affecter leur emploi ainsi que leur scolarité, mais également entraîner une peine de prison." Le mois dernier, la Premier League avait déjà annoncé des mesures de sécurité plus sévères. Les clubs seront obligés d'emmener plus de stewards lors des matches en déplacement. La saison dernière, le championnat anglais a été le théâtre d'une augmentation de ces infractions. Ainsi le gardien d'Aston Villa, Robin Olsen, a été attaqué après que Manchester City a remporté le titre et les supporters d'Everton sont entrés en masse sur le terrain après que le club a évité la relégation. Par ailleurs, Patrick Vieira, l'entraîneur de Crystal Palace, et Billy Scharp, l'attaquant de Sheffield United, ont été agressés physiquement par des supporters. (Belga)