Une femme ouvre le feu dans un aéroport du Texas, sans faire de blessé

Une femme a ouvert le feu lundi dans un aéroport du Texas et a été immédiatement arrêtée par la police. L'incident n'a pas fait de victimes mais a causé la panique parmi les passagersPeu avant 11h00 (18h00 heure belge), une femme de 37 ans s'est présentée près des comptoirs à l'aéroport Dallas Love Field, puis s'est rendue dans les toilettes, a rapporté le chef de la police de Dallas Eddie Garcia lors d'un point-presse. Elle en est ressortie la tête couverte par "une capuche", a sorti un pistolet et a commencé à tirer plusieurs coups "a priori vers le plafond", pour un mobile qui reste inconnu, a-t-il ajouté. Un agent l'a neutralisée en lui tirant dans les jambes. Placée en état d'arrestation, elle a été transférée à l'hôpital. Aucune autre victime n'est à déplorer, selon le chef de la police. Les tirs ont déclenché le chaos dans l'aéroport, très fréquenté en cette période estivale. Les passagers ont couru, crié et se sont mis à l'abri, ont rapporté les médias locaux. Les vols ont été temporairement suspendus, le temps que le calme revienne. Les États-Unis sont encore sous le choc d'une série de tueries par armes à feu particulièrement sanglantes, notamment dans un supermarché fréquenté par des Afro-Américains (10 morts, le 14 mai), une école du Texas (21 morts, le 24 mai) ou un défilé de la fête nationale (7 morts, le 4 juillet). (Belga)