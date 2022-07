Critérium d'après-Tour de Roulers - Yves Lampaert bat Wout van Aert au sprint

Sous les yeux d'une foule énorme, Yves Lampaert a remporté mardi le 12e critérium d''après-Tour de Roulers, en battant dans un sprint à deux Wout van Aert. Le Britannique Thomas Pidcock a pris la troisième place devant Tiesj Benoot et Guillaume Van Keirsbulck.

Le plateau des participants était impressionnant avec un Wout van Aert, qui étrennait pour la première fois son maillot vert en Belgique. En raison des obligations à l'égard des sponsors aux Pays-Bas, le coureur Jumbo-Visma est arrivé en hélicoptère quinze minutes avant le début du critérium. Après un passage à la tente VIP et une rencontre avec la presse, il a fait son apparition devant un large public enthousiaste. Le critérium a débuté par un contre-la-montre remporté par Jelle Wallays devant Van Aert et Yves Lampaert, vainqueur du contre-la-montre initial du Tour et donc premier porteur du maillot jaune. Le critérium a été couru a un rythme élevé notamment suite à une attaque de Van Keirsbulck et Wallays mais sous l'impulsion de Tiesj Benoot, le duo n'a pas pris beaucoup d'avance sur le peloton. A six tours de l'arrivée, van Aert est revenu à la vitesse de l'éclair sur les fuyards pour le plus grand plaisir des supporters. Avec Pidcock, Lampaert et Benoot, qui a tenté en vain de partir seul à trois tours de la fin, un groupe de six coureurs s'est retrouvé devant. Au passage du denier tour, van Aert a accéléré mais Lampaert, qui courait devant son public, a réussi à le suivre et à le battre au sprint. (Belga)