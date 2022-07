Des amicaux face aux Pays-Bas et la France pour les U21

L'équipe nationale belge espoirs disputera deux derbies dans le cadre de sa préparation à l'Euro U21 de football, a indiqué mardi l'Union belge de football. Les troupes de Jacky Mathijssen accueilleront ainsi les Pays-Bas le 23 septembre à Louvai, avant de rencontrer la France trois jours plus tard à Valenciennes.

La Belgique a validé son billet pour la phase finale de l'Euro U21 en terminant invaincue de son groupe. Les Diablotins participeront à leur quatrième phase finale de l'Euro U21 après 2002, 2007 et 2019 L'Euro U21 aura lieu du 9 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie et sera qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. (Belga)