Le ministre wallon Philippe Henry placé sous protection policière

Philippe Henry, vice-président du gouvernement wallon et ministre régional du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures, se trouve depuis quelques jours sous protection policière en raison de menaces à son encontre, écrit Le Soir mardi soir. Ces menaces sont jugées sérieuses par la police et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam).

Il s'agit de menaces circonstanciées par voie écrite, qui concerneraient "un dossier en cours de traitement au gouvernement régional", précise le journal. L'écologiste a dès lors été placé sous protection rapprochée: gardes du corps, déplacements sous escorte, rondes à proximité du domicile ou du bureau, etc.