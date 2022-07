Clasica San Sebastian: Quick Step-Alpha Vinyl avec Evenepoel qui se prépare pour la Vuelta

Vainqueur en 2019 au Pays basque, Remco Evenepoel sera le leader de Quick Step-Alpha Vinyl sur la Clasica San Sebastian (WorldTour) prévue samedi en Espagne.

Après un stage en altitude à Livigno en Italie, Evenepoel fait son retour à la compétition sur les terres de son premier succès en WorldTour. En 2019, le natif de Schepdaal était devenu le plus jeune coureur à remporter une course WorldTour à 19 ans et 6 mois. À San Sebastian, Evenepoel, qui prépare le Tour d'Espagne qui débute le 19 août, sera entouré de Pieter Serry, des Italiens Mattia Cattaneo et Fausto Masnada, le Danois Mikkel Honoré, le Britannique James Knox et l'Allemand Jannik Steimle. "La Clasica San Sebastian est une course à la fois belle et difficile", a rappelé Wilfried Peeters, directeur sportif du Wolfpack sur la classique espagnole. "Remco l'a remportée pour sa première saison chez les professionnels et Mikkel n'est pas passé loin de la victoire l'an dernier. Ils seront entourés d'une solide équipe avec l'ambition de faire un bon résultat." (Belga)