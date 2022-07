Euro de cyclisme: Lampaert et Herregodts doubleront chrono et course en ligne à Munich

Yves Lampaert et Rune Herregodts disputeront le contre-la-montre et la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme à Munich, selon la sélection dévoilée mercredi par Belgian Cycling, la fédération belge de cyclisme.

Pour la course en ligne, Yves Lampaert et Rune Herregodts seront accompagnés de Dries De Bondt, Aimé De Gendt, Tim Merlier, Edward Theuns, Dries Van Gestel et Bert Van Lerberghe. La cours en ligne se déroulera le dimanche 14 août sur une distance de 209,4 km, tandis que le contre-la-montre de 24 km aura lieu le mercredi 17 août en soirée. Chez les dames, ce sont Sara Van de Vel et Julie Van de Velde qui ont été sélectionnées pour le contre-la-montre, programmé le 17 août à partir de 14h00. Sanne Cant, Alana Castrique, Kim De Baat, Valerie Demey, Lotte Kopecky, Lonne Meertens, Jesse Vandenbulcke et Julie Van de Velde défendront les couleurs belges dans la course en ligne, qui se tiendra sur 129,8 km le dimanche 21 août. (Belga)