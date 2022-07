Euro hockey: Les Young Red Lions battent l'Écosse 6-0 et se hissent dans le dernier carré

Les Young Red Lions, l'équipe belge masculine des moins de 21 ans, s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro Juniors de hockey après avoir battu l'Écosse par 6 buts à 0 (mi-temps: 5-0) dans leur 3e et dernier match de la poule A, mercredi, dans les installations de La Gantoise, à Blaarmeersen.

Après s'être inclinés 4-1 devant l'Espagne dimanche et imposés 2-1 devant l'Angleterre mardi, les joueurs de Jeroen Baart terminent 2e de leur groupe et joueront leur demie vendredi (16h45) contre l'Allemagne, tenante du titre et 1e de la poule A. L'autre duel pour une place en finale opposera l'Espagne aux Pays-Bas. Cet accès au dernier carré de la compétition assure également la participation de la Belgique à la prochaine Coupe du Monde U21 qui aura lieu à Kuala Lumpur, fin 2023. Contre l'Écosse, battue précédemment 2-1 par l'Angleterre et 8-1 par l'Espagne, les buts belges ont été signés par Thomas Crols (2e et 14e), Guillaume Hellin (6e, 19e et 26e pc) et Louis Depelsenaire (53e). Dans l'autre match du groupe A, l'Espagne s'est imposée 4-2 sur l'Angleterre et termine invaincue en tête de la poule avec 9 points. La Belgique est 2e avec 6 unités, devant l'Angleterre (3) et l'Écosse (0), ces deux derniers étant versés dans une poule C pour le maintien. Le groupe B réunit l'Allemagne, tenante du titre, qui s'est classée 1ère de son groupe B avec 7 points, devant les Pays-Bas (7), tous deux également qualifiées pour les demies de vendredi. La France, 3e, et l'Autriche 4e, rejoignent le groupe C pour éviter la relégation. (Belga)