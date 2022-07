Les pompiers sont intervenus pour des détritus en feu dans un bâtiment de Schaerbeek

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, mercredi après-midi, pour un incendie dans un ancien bâtiment de police régulièrement squatté, place de Jamblinne de Meux à Schaerbeek. L'incendie a été rapidement maîtrisé et il n'y a pas de victime.

"Le bâtiment sinistré est vide et est régulièrement squatté. Des détritus étaient en feu au quatrième et dernier étage. L'incendie s'est ensuite propagé à la toiture", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "À notre arrivée sur place, il n'y avait personne dans l'immeuble. L'origine de l'incendie reste à déterminer", a-t-il précisé. L'incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers et aucune victime n'est à déplorer. (Belga)